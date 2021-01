Seregno, c’è il concorso per la polizia locale con la prova ginnico-sportiva al Ferruccio Conto alla rovescia per l’avvio, il 9 febbraio, della selezione indetta dal Comune di Seregno per assumere nell’immediato tre nuovi agenti della Polizia locale e di formare una graduatoria di merito. Prevista anche la prova ginnico-sportiva allo stadio Ferruccio.

Conto alla rovescia per l’avvio della selezione indetta dal Comune di Seregno per assumere nell’immediato tre nuovi agenti della Polizia locale e di formare una graduatoria di merito, dalla quale poi attingere in futuro. Il calendario di attività apre martedì 9 febbraio, con una prova scritta da remoto, in programma a partire dalle 9. La scelta di operare da remoto è stata effettuata per evitare assembramenti e rispettare le prescrizioni causate dall’emergenza sanitaria.

LEGGI I dati 2020 dell’attività della polizia locale di Seregno: 10mila multe stradali, 6mila già pagate

Tre giorni più tardi, venerdì 12 febbraio, sempre dalle 9, è invece previsto il momento che, forse, produce maggiore curiosità, che si tradurrà in una prova ginnico-sportiva allo stadio Ferruccio.

In realtà, questo passaggio va nella direzione di assicurare al corpo elementi idonei a quel lavoro di riorganizzazione, iniziato nella scorsa primavera con l’insediamento del comandante Maurizio Zorzetto, che ha in una maggiore presenza in strada ed in un tangibile ringiovanimento dell’organico, favorito anche dai molti pensionamenti che si sono già concretizzati o che sono alle porte, alcune delle sue priorità.

Infine, lunedì 15 e martedì 16 febbraio vi sarà spazio per le prove orali, che saranno ospitate dalla sala di rappresentanza del palazzo Landriani-Caponaghi di piazza Libertà, in orari che saranno comunicati in seguito. I candidati ammessi sono un’ottantina.

«Il concorso è indetto per tre posti - ha commentato Zorzetto, a margine della recente patronale di San Sebastiano - ma credo che, fin da subito, le assunzioni saranno almeno il doppio, per colmare le carenze numeriche attuali dell’organico».

La commissione esaminatrice sarà composta da Maurizio Zorzetto, Marco Beccalli, comandante della Polizia locale di Muggiò, Marinella Terzoli, comandante della Polizia locale di Cornate d’Adda, e Barbara Brindisi, assistente amministrativa contabile del Comune di Seregno, con Silvia Salvioni e Simona Cenere, rispettivamente assistente amministrativa contabile e specialista informatica del Comune di Seregno, indicate come membri aggiunti per la verifica dell’idoneità durante le prove orali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA