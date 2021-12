Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Roberto Magnani)

Pattuglia serale Polizia locale Seregno (Foto by Roberto Magnani)

Seregno: ancora droga nelle fioriere in piazza Roma L’hanno trovata gli agenti della polizia locale impegnati sabato sera in un servizio di controllo del territorio, in particolare del centro e delle zone più sensibili. Stupefacente è stato trovato anche nel parco XXV Aprile.

Ancora droga in piazza Roma, a Seregno: durante i controlli serali effettuati dalla Polizia locale, sabato 4 dicembre, sono stati rinvenuti circa 12 grammi di hashish, occultati in una fioriera della piazza e tra la vegetazione del vicino parco XXV Aprile. Un rinvenimento analogo era avvenuto lo scorso novembre da parte dei carabinieri.

Pattuglia serale Polizia locale Seregno

Dieci gli agenti in campo, divisi in due squadre sotto il coordinamento del comandante Maurizio Zorzetto e del vice commissario Massimo Vergani, con l’ausilio di due unità cinofile del corpo di Polizia locale di Milano e di una pattuglia in abiti borghesi, impegnati nel contrasto alla circolazione e consumo di stupefacenti e nel controllo del rispetto delle norme sul contenimento della propagazione del contratto da covid-19. Presidiate le zone considerate più a rischio, i giardini del centro, la stazione ferroviaria ed aree limitrofe, piazza Roma e le strade del centro storico.

Pattuglia serale Polizia locale Seregno

Durante le attività sono stati controllati 4 esercizi di somministrazione con attività ispettive antidroga ed il controllo di lavoratori ed avventori in relazione al possesso del Green pass ed al rispetto delle norme vigenti. Alcune fasi dei controlli sono state seguite dal sindaco Alberto Rossi e dall’assessore William Viganò.

© RIPRODUZIONE RISERVATA