Maxi controlli dei carabinieri in Brianza, trovata droga anche nei vasi di un bar a Seregno Oltre 300 persone controllate in una serata nell’operazione dei carabinieri in Brianza fra il 30 e il 31 ottobre: scovata droga nei vasi all’esterno di un bar a Seregno.

Il naso di Ocsi non ha lasciato scampo: il pastore tedesco dei carabinieri ha individuato con facilità la droga che era stata nascosta nei vasi all’esterno di un bar di Seregno. Si è trattato di 21 grammi di marijuana confezionati in due buste di cellophane sequestrati a carico di ignoti, mentre era già conosciuto dalle forze dell’ordine il 36enne di origine marocchina (ufficialmente residente in provincia di Cosenza) trovato sempre a Seregno con una dose di hashish e una di cocaina nascoste nelle calze. Per lui è scattata la segnalazione alla prefettura.

I controlli dell’Arma sono scattati a partire dalle 18 del 30 ottobre e sono continuati fino a notte in sedici comuni della Brianza occidentale, con l’obiettivo di contenere la movida, gli abusi di alcol, il consumo e lo spaccio di droga. Sulle strade con gli uomini della compagnia di Seregno anche il personale del nucleo cinofili di Casatenovo e la squadra Intervento operativo del terzo reggimento “Lombardia”. Un tutto sono state controllate 312 persone, 139 auto, 2 attività commerciali attraverso 49 posti di controllo nel corso dei quali sono state sottoposte ad alcoltest 29 persone, tutte risultate negative. I militari hanno lavorato sia in divisa sia in borghese.

Nei pressi del laghetto di Giussano un 21enne ucraino è stato trovato con una dose di cocaina mentre era a bordo della propria auto: oltre a essere segnalato come assuntore alla prefettura, gli è stata ritirata la patente. A Carate Brianza infine un 22enne di Desio, a sua volta fermato a bordo di un’auto con quattro amcii, è stato trovato in possesso di un manganello telescopico agganciato alla cintura dei suoi jeans ed è stato denunciato per porto di oggetti atti a offendere.

