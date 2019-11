Gli studenti dell'alberghiero Ballerini si esercitano in vista dell'apertura del ristorante didattico (Foto by Paolo Volonterio)

Seregno, a fine novembre il Ballerini apre al pubblico il suo ristorante didattico Il Collegio Ballerini ci pensava da un po’. Adesso da fine novembre aprirà al pubblico il suo ristorante didattico. Un modo per formare e mettere alla prova i suoi studenti chiamati a cimentarsi secondo modalità simili a quelle che incontreranno poi sul lavoro

Al collegio Ballerini bollono in pentola tante novità. Tutte egualmente importanti e di spessore. Si eleva, però, sulle altre l’apertura al pubblico del ristorante didattico. “Era un’iniziativa che già veniva praticata da diversi anni in collegio ma in maniera saltuaria e ridotta- ha spiegato Giovanni Guadagno, responsabile della didattica dell’alberghiero e vice rettore- ma stavolta abbiamo pensato di attrezzare al meglio alcuni locali, tanto da poter aprire al pubblico il nostro “ristorante didattico” che ha il duplice scopo di far conoscere l’attività dei nostri studenti, sia i giovani cuochi che quelli addetti alla sala, cioè coloro che accolgono e servono i clienti, ma soprattutto far applicare sul campo quanto ogni giorni apprendono, sia nei laboratori di cucina, pasticceria, sia nella tenuta di un bar, nel servire a tavola o nella capacità di consigliare un vino in base al menù che il cliente sceglie. Un’attività mirata esclusivamente alla formazione dei nostri studenti, che imparano così ad entrare in contatto col pubblico e a vincere l’iniziale emozione”.

L’apertura del ristorante didattico è prevista nell’ultima settimana di novembre. Sarà solo in occasione del pranzo, e per tre giorni la settimana. Per accedere al ristorante occorrerà prenotarsi on line sul sito del Ballerini.

E’ attivo in collegio il “made in Italy-Degusto”. Una serie di corsi per gli studenti dell’alberghiero alla scoperta dei prodotti tipici del territorio. Le aziende, a turno, presentano le caratteristiche dei loro prodotti, dai formaggi, al baccalà, ai vini. Attualmente gli studenti delle classi quarte e quinte sono impegnati nei diversi concorsi a livello nazionale: da quello del baccalà con finale a Roma il 25 novembre, al “mascarpone-gorgonzola”, indetto dalla Carozzi, a quello dei “forni professionali Unox”.

Alcuni giorni fa si è tenuta la “serata assaggio” che ha permesso ai genitori degli studenti di cogliere un poco dell’aria che i loro ragazzi respirano ogni giorno in collegio. Aria di serenità nello studio, ma anche di cordialità ed educazione. Per gli studenti di 3-4-5 alberghiero l’associazione sommellier ha proposto un apposito corso in 16 lezioni. Oggi, dalle 14.30, in poi in piazza Segni, gli studenti del Ballerini, saranno presenti al “Book crossing”, mentre lunedì 18 novembre, le aule del collegio ospiteranno il corso di formazione per i cuochi del Nord Italia e per quelli che fanno parte della federazione cuochi e della nazionale cuochi.

