Scuola: classi in isolamento a Limbiate e Camparada, didattica a distanza a Concorezzo Didattica a distanza per una classe della primaria di Concorezzo, classi in isolamento domiciliare alle medie e alle elementari a Limbiate e a Camparada. Si apre una nuova settimana per le scuole alle prese col Covid. E a Monza la Alfieri resta chiusa per sanificazione.

A Monza la scuola elementare Alfieri è rimasta chiusa per sanificazione. E non è l’unico caso nella settimana che si apre di scuole alle prese con le conseguenze del Covid. A Concorezzo da lunedì 12 ottobre è prevista la didattica a distanza per una prima elementare di via Ozanam in cui è stata riscontrata la positività di uno studente. Lo ha comunicato il Comune nella serata di domenica.

Lo studente è stato sottoposto a tampone sabato mattina e l’esito è arrivato nel tardo pomeriggio. Da lì è scattata la rete di comunicazioni tra famiglie coinvolte e dirigente scolastica.Tutta la classe è stata messa in isolamento (“si applica a tutta la famiglia dello studente positivo e ai compagni di classe, non alle famiglie dei compagni di classe”, sottolinea il Comune) in attesa di avviare l’iter per i test di controllo.

A Limbiate ci sono classi in isolamento domiciliare alla scuola secondaria Verga e alla primaria Marco Polo.

La notizia della prima classe della scuola media, in isolamento fino al 16 ottobre, è arrivata venerdì; poi domenica l’aggiornamento con i nuovi casi.

Il sindaco ha iniziato a sentire i dirigenti scolastici e nei prossimi giorni sentirà i consigli d’istituto.

“La situazione è monitorata costantemente e non è necessario allarmarsi, occorre però agire tempestivamente e rispettare i protocolli, che hanno già dimostrato la loro efficacia nei casi precedenti. L’azione sinergica di cittadini e istituzioni è l’unica risposta possibile. Occorre vigilare sul rispetto delle norme e non dare nulla per scontato”, ha detto.

Il sindaco ha anche invitato genitori, insegnanti e alunni ad alzare l’attenzione per tutti quei comportamenti a rischio che ancora sono presenti, come gli assembramenti davanti alle scuole: “Occorre ricordare che l’utilizzo delle mascherine, la corretta igienizzazione delle mani ed il rispetto del distanziamento sociale sono di vitale importanza anche all’aperto e, soprattutto in questo momento di nuova crescita dei contagi, non è possibile in alcun modo abbassare la guardia”.

Una classe delle medie è in isolamento anche a Camparada per la positività di uno studente, non residente in paese, che è a casa e in buone condizioni di salute.

