Monza, troppi insegnanti contagiati dal Covid: chiude per una settimana la scuola “Alfieri”

Un’intera scuola scusa per Covid. È accaduto a Monza, dove la scuola primaria “Alfieri”, da lunedì 12 e fino a venerdì 16, resterà chiusa per permettere la sanificazione dei locali. Questo perché il virus ha contagiato troppi insegnanti e Ats ha disposto la chiusura del plesso. La comunicazione alle famiglie è arrivata nella tarda sera di venerdì 9 ottobre.

La vicenda prende avvio lunedì 5 ottobre quando Ats dispone l’isolamento domiciliare per una classe, la seconda B. Fin qui nulla di strano, è già successo in diverse scuole brianzole. La situazione precipita giovedì 8, quando le classi aumentano: sono coinvolti alunni e docenti delle seconde A e C. Venerdì 9, infine, Ats decide di chiudere tutto l’istituto per “sanificazione straordinaria degli ambienti a seguito di sopraggiunta positività al tampone di due docenti” effettuato il 7 ottobre, “della presenza di un docente positivo in tre classi, della riunione effettuata in data 5 ottobre alla presenza di alcuni insegnanti risultati positivi al tampone”.

Quindi, scuola Alfieri senza insegnanti a causa dell’isolamento domiciliare richiesto a molti di loro e impossibilità, per la scuola, di effettuare l’orario scolastico a tempo pieno come previsto. La didattica in presenza sarà sostituita dalla didattica a distanza già da lunedì 12 e verrà svolta dai docenti non sottoposti alla quarantena. Tutto il personale docente del plesso sarà sottoposto a tampone prima del rientro in classe.

