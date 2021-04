Scontro tra scooter e auto a Giussano, tre feriti lievi Tre persone trasportate in codice verde negli ospedali di Desio e Monza. È il bilancio di un scontro tra un’auto e uno scooter accaduto a Giussano nella serata di martedì.

L’urto è stato violento tanto che i soccorsi sono stati allertati in codice rosso. Alla fine nessun ferito grave e tre persone trasportate in codice verde negli ospedali di Desio e Monza. È il bilancio di un scontro tra un’auto e uno scooter accaduto a Giussano nella serata di martedì. L’allarme è scattato poco prima delle 22.30 in via Como per un motociclista che non è riuscito a evitare l’auto che ha impegnato una rotatoria precedendolo ed è rovinato a terra dopo l’urto che ha fatto staccare anche il paraurti della vettura. La dinamica sarà chiarita dai carabinieri intervenuti sul posto con due pattuglie. I feriti di 21, 26 e 28 anni sono stati presi in carico da due ambulanze della Croce Bianca (Besana in Brianza e Mariano Comense) e trasportati in ospedale.

