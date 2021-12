Scioperi a dicembre, non c’è solo quello generale del 16: Trenord si ferma martedì 14, gli aeroporti di Milano venerdì 17, le Poste martedì 21 Treni, aeroporti, Poste: a dicembre ci sarà una raffica di scioperi oltre a quello generale del 16 dicembre. Ecco il calendario delle agitazioni.

Raffica di scioperi fino a Natale. La manifestazione nazionale prevista per giovedì 16 è l’evento più importante programmata dalle organizzazioni sindacali Cgil e Uil: a Milano sono a rischio i mezzi Atm (metro, bus e tram) e i treni (Trenord e Trenitalia). Oltre a questa data, da segnare con il rosso sul calendario, ci sono tanti altri appuntamenti, nazionali e locali, fissati in agenda fino al termine dell’anno.

Martedì 14, in Lombardia incroceranno le braccia i dipendenti di Trenord. L’agitazione scatterà dalle 3 di martedì 14 alle 2 di mercoledì 15 e interessa il solo personale di bordo dei treni: uan situazione che potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia (esclusa la lunga percorrenza). Pertanto, il servizio regionale, suburbano e aeroportuale potranno subire variazioni o cancellazioni. «Saranno in vigore le consuete fasce orarie di garanzia: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei “Servizi minimi garantiti” - spiegano da Trenord -. Per i soli servizi aeroportuali e Malpensa Express, nel caso di cancellazione dei treni, potranno essere istituiti degli autobus tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1 senza fermate intermedie (da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1); e tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1 senza fermate intermedie. Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in tempo reale tramite la nostra App».

Sempre il 14, dalle 9 alle 17, si asterranno dal lavoro i dipendenti di Mercitalia Rail addetto alla manutenzione del materiale rotabile e di manovra dell’impianto di Milano smistamento. L’agitazione, in questo caso, è stata indetta dal sindacato autonomo Orsa.

Venerdì 17, poi, sarà la volta dei lavoratori dei porti e dei dipendenti degli aeroporti di Milano Linate e Malpensa a bloccare le attività. Infine, martedì 21 dicembre si fermeranno gli impiegati delle Poste in tutta Italia (indetto da Cgil, Cisl e Uil).

