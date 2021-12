Scampato a un infortunio sul lavoro a Verano Brianza, è morto mesi dopo per un malore: disposta l’autopsia Giallo a Verano Brianza: un uomo, scampato miracolosamente a un infortunio sul lavoro in un cantiere, mesi dopo è morto per un malore. Il pm ha disposto l’autopsia.

Nella notte tra sabato 18 dicembre e domenica 19 dicembre è mancato all’affetto dei suoi cari Nazzareno Cristofalo. L’uomo, 58 anni originario della Calabria, di professione muratore era rimasto vittima il 13 maggio 2021 di u n grave infortunio sul lavoro mentre era all’opera in un cantiere di via Preda , all’altezza del civico 7 dove è in via di realizzazione un complesso residenziale-commerciale. Sabato notte si trovava nella sua abitazione quando i famigliari hanno chiamato il 118. L’uomo è stato soccorso dai volontari della Croce Bianca di Giussano che lo hanno trasportato d’urgenza nel più vicino ospedale: il Vittorio Emanuele III di Carate. Inutili le manovre dei medici per salvargli la vita.

Il pubblico ministero incaricato del caso ha disposto delega all’Ats per reperire le cartelle cliniche dell’uomo nei diversi ospedali dove è stato ricoverato dopo il 13 maggio e ha anche disposto l’autopsia che verrà eseguita lunedì 27 dicembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA