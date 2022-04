Salute, inaugurata la Casa della Comunità di Vimercate: «L’importanza di far collaborare il territorio» Inaugurazione ufficiale della Casa della Comunità di Vimercate giovedì 14 aprile con il vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti

Inaugurazione ufficiale della Casa della Comunità di Vimercate giovedì 14 aprile con il vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti. Proprio al termine della visita nella struttura di via Brambilla l’assessore al Welfare ha voluto fare il punto della situazione di questa nuova realtà sanitaria per i pazienti cronici.

«Sono proprio contenta di vedere medici di base, infermieri e specialisti che si integrano tra loro per prendersi cura delle persone – ha affermato Moratti - Tutto ciò è possibile grazie alla collaborazione con Asst, Ats e soprattutto con i Servizi Sociali dei Comuni con cui il rapporto va sempre alimentato».

L’ex ministro dell’Istruzione nella sua disanima ha anche sottolineato come «ho avuto l’opportunità di parlare con tanti giovani medici, che hanno deciso di mettere a disposizione la propria professionalità in questa struttura, anziché aprire un proprio studio. Secondo me è un segno positivo che non va sottovalutato perché vuol dire capire l’importanza di far lavorare insieme dottori con differenti specializzazioni per curare i cittadini del territorio. Inoltre credo che questa Casa della Comunità vada presa come esempio perché so che tutto il personale sanitario si impegna molto per organizzare incontri di prevenzione per alcune tipologie di malattie come: diabete, ictus e infarto, dove condurre una vita sana è sicuramente una strategia vincente».

A fare gli onori di casa il direttore sociosanitario dell’Asst Brianza Guido Grignaffini, il vicesindaco di Vimercate Mariasole Mascia e il vicepresidente della Provincia di Monza Riccardo Borgonovo.

«Ringraziamo Regione Lombardia di aver voluto inaugurare con noi questa nuova realtà importante per la sanità locale – ha detto Mascia - e ci stiamo coordinando con l’Asst Brianza perché oltre alla Casa di Comunità vorremmo realizzare anche l’Ospedale di Comunità».

A benedire i locali di via Brambilla ci ha pensato il prevosto don Mirko Bellora.

I Comuni afferenti alla Casa di Comunità oltre a Vimercate sono Burago Molgora, Bernareggio, Aicurzio, Sulbiate, Ronco Briantino, con una popolazione di riferimento di quasi 52 mila abitanti.

La Casa di comunità offre i servizi di Front Office e accoglienza, con orari di apertura del servizio che vanno dal lunedì al venerdì, dalle 08.00 alle 20.00; Servizi di cure primarie con 2 medici dal lunedì al venerdì, per 16 ore settimanali; Punto Unico di Accesso operativo dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00, mercoledì anche dalle 13.30 alle 16.00. Sono impegnati 1 infermiere di famiglia e 1 assistente sociale; Ambulatorio Infermieri di Famiglia e di Comunità: in questo ambito sono erogate prestazioni tecnico-infermieristiche (dall’iniezione di farmaci, fra l’altro, alla medicazione, alla rimozione dei punti) ed è promossa cultura ed educazione alla salute. Sono prestazioni prenotabili con impegnativa del medico curante. Impegnati nella turnazione 3 infermieri; Servizi di specialistica con a disposizione dei Medici di Medicina Generale (MMG) del territorio di riferimento della Casa della Comunità, i medici specialisti dell’area della cronicità per visite specialistiche prenotabili solo da MMG, consulto telefonico/Teleconsulto, disponibilità per valutazioni in equipe multidisciplinari; Cinque, attualmente, gli specialisti impegnati: cardiologo, diabetologo, neurologo, pneumologo e internista.

