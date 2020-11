Roncello, un anziano è morto dopo essersi dato fuoco in strada Un uomo di 77 anni è morto martedì sera dopo essersi dato fuoco a Roncello, in via don Locatelli. Si è cosparso di benzina in strada.

L’intervento dei soccorsi non è stato sufficiente a sarvargli la vita. Un uomo di 77 anni è morto martedì sera dopo essersi dato fuoco a Roncello, in via don Locatelli. Si è cosparso di benzina in strada, ha lasciato cadere un accendino e si è lasciato avvolgere dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i soccorritori del 118 in codice rosso , l’allarme è scattato poco dopo le 17.30. Sembra che l’uomo, rimasto vedovo, avesse già provato a torgliersi la vita.

