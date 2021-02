Roncello: sorpreso in strada mentre spaccia cocaina. L’anno scorso era stato arrestato due volte per lo stesso motivo Arresto a Roncello da parte dei carabinieri della stazione di Bellusco. Il giovane aveva addosso 25 dosi di droga e anche 700 euro incassati per la vendita della sostanza stupefacente

Lo hanno trovato in strada mentre spacciava cocaina. E per il 21enne arrestato dai carabinieri a Roncello è scattato l’arresto. Non era la prima esperienza del genere per lui visto che nel 2020 era stato bloccato altre due volte per lo stesso motivo dai militari della compagnia di Vimercate.

L’ultimo arresto risale a mercoledì quando intorno alle 18 i carabinieri della stazione di Bellusco lo hanno notato in via D’Annunzio mentre si aggirava in un parcheggio tra le auto. Il giovane si è accorto dei militari e ha cominciato a correre ma è stato raggiunto e fermato.

Addosso al 21enne extracomunitario venivano trovate 25 dosi confezionate in cellophane contenenti cocaina per 30 grammi. Aveva anche 700 euro ritenuto provento sempre dello spaccio.

Processato è stato poi portato in carcere a Monza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA