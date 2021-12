Roncello, la Regione stanzia 310mila euro per la nuova rotatoria via Pertini-Aldo Moro L’intervento è stato messo quindi a bilancio nel documento di previsione 2022/2024 di Palazzo Lombardia. Il sindaco Cristian Pulici: «Una straordinaria spinta agli investimenti»

Approvati gli ordini del giorno alla legge di bilancio 2022-2024 presentati in aula consiliare di Regione Lombardia per l’utilizzo del fondo “Interventi per la ripresa economica”, molti di questi in favore dei comuni della provincia di Monza e Brianza.

“Sono stati stanziati per il Comune di Roncello 310mila euro per la realizzazione della nuova rotatoria in Via Pertini/Aldo Moro – sottolineano i consiglieri leghisti Alessandro Corbetta e Marco Mariani – un’opera viabilistica importante per migliorare e garantire la sicurezza stradale. L’intervento è stato messo quindi a bilancio nel documento di previsione 2022/2024 di Palazzo Lombardia. Si tratta di risorse considerevoli che dimostrano l’impegno del Consiglio regionale, e della Lega, per sostenere gli enti locali nella loro programmazione”.

“Ringrazio – afferma Cristian Pulici, Sindaco di Roncello - la grande attenzione di Regione Lombardia. In questi due anni e mezzo di mandato, sono stati diversi i finanziamenti stanziati dalla Regione sul territorio roncellese, una straordinaria spinta agli investimenti in opere pubbliche necessarie e strategiche”.

