Rissa per strada con bastoni e catene a Muggiò, feriti e quattro arresti L’episodio è avvenuto martedì sera nelle vicinanze della caserma dell’Arma. All’arrivo dei militari c’è stato il fuggi fuggi generale i militari sono riusciti a bloccare sei persone, alcune trasportate immediatamente in caserma e altre in ospedale per essere medicate.

Botte da orbi e arresti a Muggiò: i fatti sono avvenuti martedì attorno alle 19 a poche centinaia di metri dalla caserma dell’Arma. Dopo numerose chiamate al 112 sul posto si sono portati militari presenti in ufficio e di pattuglia e hanno potuto assistere a uno scontro feroce e violento tra più persone armate di bastoni e catene.

I bastoni e le catene sequestrati

Nonostante il fuggi fuggi generale i militari sono riusciti a bloccare sei persone, alcune trasportate immediatamente in caserma e altre in ospedale per essere medicate. Sequestrate armi e cellulari, utili a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare eventuali altri partecipanti alla rissa. Le indagini degli inquirenti non sono ancora terminate ma intanto, a conclusione dei primi accertamenti, i carabinieri della Stazione di Muggiò hanno tratto in arresto 4 soggetti italiani maggiorenni e altri 2 deferiti in stato di libertà. I soggetti arrestati su disposizione dell’Autorità Giudiziaria sono stati trasportati in carcere a Monza. Le accuse sono di rissa, porto di oggetti atti ad offendere, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

