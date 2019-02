Raccolta alimentare, un successo per i Lions di Carate Brianza a Macherio La prima raccolta alimentare dei Lions di Carate Brianza è stata un successo: all’Esselunga di Macherio raccolti oltre tre tonnellate di generi alimentari e diversi scatoloni di prodotti per l’igiene di adulti e bambini.

Oltre tre tonnellate di generi alimentari, oltre a diversi scatoloni di prodotti per l’igiene personale, pannolini per l’infanzia. La prima raccolta alimentare dei Lions di Carate Brianza per la Caritas Ambrosiana e la mensa dei poveri della Custodia Terrae Sanctae di Rodi è stata un successo. Si è svolta sabato 9 febbraio all’Esselunga di Macherio e ha coinvolto diversi associati impegnati dalle 6.30 fino alle 23 in un vero e proprio gioco di squadra. Al gazebo al supermercato si sono alternati anche Alessandro Cazzaniga, Leo Advisor del Lions Club Cesano Maderno Borromeo, giunti i volontari della Caritas della Comunità Pastorale Santa Caterina d’Alessandria di Besana in Brianza e alcune ragazze e alcuni ragazzi del Leo Club Cesano Maderno Brianza Occidentale, Roberto Monguzzi (presidente del Lions Club Riviera del Lario), Francesco ed Enrico Boffi (rispettivamente presidente e Segretario del Lions Club Brianza Host), Giuseppe Mordacci e Letizia Ongaro (entrambi del Lions Club Monza Duomo).

© RIPRODUZIONE RISERVATA