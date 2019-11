Questura di Monza: nuova procedura per i passaporti urgenti Da martedì 5 novembre la Questura di Monza ha tagliato i tempi di attesa per ottenere il passaporto. Bisogna compilare il questionario per la rilevazione della customer satisfaction.

La Questura di Monza taglia i tempi di attesa per ottenere il passaporto: da martedì 5 novembre, fanno sapere dalla struttura di via Montevecchia, anche i brianzoli possono usufruire del servizio del ministero dell’Interno che prevede la possibilità di “richiesta di prenotazione anticipata”.

La velocizzazione della procedura non è automatica ma deve essere attivata dai singoli che dopo aver domandato il rilascio del documento al portale dedicato della polizia (QUI), devono attendere anche sei-sette mesi per averlo. Di fronte a una simile prospettiva possono compilare il questionario per la rilevazione della customer satisfaction: se rispondono negativamente alla domanda relativa al gradimento della data dell’appuntamento possono indicare in una scheda i motivi dell’urgenza della pratica. A quel punto devono aspettare di essere contattati dalla Questura che proporrà una data più ravvicinata.

Le lamentele di parecchi monzesi e brianzoli che si sono scontrati con la lentezza dell’ufficio passaporti sono state riportate alcune settimane fa in consiglio comunale dal leghista Cesare Gariboldi. Con l’apertura della Questura, via Montevecchia è diventata l’unica sede di riferimento per la Brianza per il rilascio del documento.

