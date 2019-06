Il sindacato Silp-Cgil: «Nella questura di Monza c’è poco personale, quattro mesi per un passaporto» «Il personale è insufficiente, così la questura non può funzionare. Un esempio? Per ottenere un passaporto occorrono 4 mesi». Severo giudizio di Carmelo Zapparrata, segretario regionale del SILP-Cgil, il sindacato di polizia a proposito della nuova questura di Monza e Brianza.

«Monza, con i suoi 900mila abitanti, è la quarta provincia della Lombardia – spiega il segretario regionale del SILP –, ma ha solo 129 operatori, contro i 450 poliziotti di Brescia (seconda provincia della Lombardia, ndr) e gli oltre 300 operatori di Bergamo (città poco più popolosa di Monza, ndr)». Non solo, come spiega ancora il segretario SILP-Cgil: «Monza ha un bacino di circa 75 mila cittadini stranieri regolari soggetti all’emissione di permesso di soggiorno e, di conseguenza, un numero elevato di pratiche da gestire».

E anche sotto questo aspetto dal confronto con le altre questure Monza risulta la più sacrificata: «L’apertura della questura di Monza, di fatto, alleggerisce il carico di Milano per circa il 25 per cento», precisa Zapparrata, che aggiunge: «Considerando che Milano ha circa 3600 operatori, ci si aspetterebbe che almeno un 20 per cento di tale personale fosse destinato a Monza. Invece, anche a regime, ossia quando gli operatori saranno 185, la percentuale rispetto a Milano sarà solo del 4 per cento. Con la perdita del commissariato di Monza, Milano scende a circa 3450 uomini con una popolazione di 3.200.000 – puntualizza Zapparrata –, pertanto il Ministero dovrebbe inviare alla questura di Monza personale di nuova nomina senza toglierli a Milano».

Ma per i “rinforzi”, spiega ancora il segretario, occorrerà attendere: «Nel piano di ripartizione delle nuove assegnazioni per gli anni 2019/2020 il personale destinato alla neo struttura brianzola è: a luglio 2019 di due operatori, a dicembre 2019 di altri due e solo nell’aprile del 2020 di 16 operatori. Numeri non sufficienti per garantire la sicurezza ai cittadini». A soffrire di questa situazione sono le strutture operative come la polizia scientifica: «a Monza costituita con soli due operatori, mentre in tutte le province della Lombardia il minimo dei poliziotti specializzati è di otto». Senza contare i disagi per i cittadini: «per i passaporti sono necessari addirittura 4 mesi di attesa», conclude il segretario del SILP-Cgil.

