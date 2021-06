Preziosine, studentesse sul podio: i progetti vincitori al contest del design del legno La rivisitazione del servo muto e il progetto di una cuccia: ci sono due ragazze al primo e secondo posto nel concorso “Il design nel legno” promosso da Disegno Mobile.

Ci sono due ragazze al primo e secondo posto nel concorso “Il design nel legno” promosso da Disegno Mobile. Il contest, proposto ai giovani studenti di terza e di quinta del corso design del liceo artistico Preziosissimo Sangue, ha ora le sue vincitrici. Si tratta di Eleonora Girotto, prima classificata della classe quinta e Ginevra Sala, seconda classificata, studentessa del terzo anno.

Progetto Re - cicle di Eleonora Girotto, vincitrice del concorso design liceo Preziosine

(Foto by Sarah Valtolina)

Eleonora Girotto ha conquistato la vetta più alta del podio con “Re – cicle”, una rivisitazione del tradizionale servo muto interpretato con i materiali tipici del brand Disegno Mobile.



«Il prodotto – si legge nel commento della giuria che ha valutato i lavori dei ragazzi – è stato premiato oltre che per il design accattivante, per la completezza dello studio, con particolare attenzione alla riciclabilità dei materiali, che arriva fino alla definizione del packaging sia in termini di componibilità del pezzo che di ottimizzazione delle dimensioni dello stesso, in funzione del magazzino e della spedizione».

È un progetto dedicato agli animali lo studio presentato da Ginevra Sala, dal titolo “Petwood”. Si tratta di due cucce realizzate, ovviamente, in legno. «Il progetto è stato premiato per il design compatto ed elegante che trasforma un elemento funzionale in elemento d’arredo. L’oggetto – aggiungono i giudici – dal punto di vista commerciale si inserisce nel filone della pet economy in continua crescita».

Monza Preziosine progetto Petwood

La cerimonia di premiazione si è svolta il 9 giugno nello spazio store di Disegno Mobile in via Adda a Milano.

Tutti i progetti proposti sono stati analizzati dalla giuria composta dal critico Daniele Astrologo, Marco Zappa, produttore, Francesco Violi che è head of digital&commercial director di DM, Gabriella Rossi che è art director di DM e suor Stefania Arosio, dirigente scolastica del liceo artistico Preziosissimo sangue.

