Previsioni meteo: al Nord nuvole e foschie ma niente pioggia nei prossimi giorni Nei prossimi giorni il meteo, in Lombardia, riserverà, secondo le previsioni di 3bmeteo.com, giorni di nuvole e di foschia ma senza pioggia.

«Dopo un sabato che si è rivelato essere una giornata di relativa tregua al Sud pur con variabilità e qualche occasionale piovasco, è arrivata la parte avanzata di una perturbazione collegata ad un insidioso vortice mediterraneo, con primi effetti sulla Sicilia». Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, che avverte: «Tra domenica e martedì il ciclone mediterraneo si porterà sul Mar di Sicilia quindi il Mar Ionio, portando condizioni di maltempo su gran parte del Sud Italia. Piogge e temporali anche di forte intensità potranno colpire soprattutto Calabria e Sicilia: attenzione particolare ai versanti ionici, dal Siracusano, al Catanese, Messinese, quindi anche Reggino, Locride, Catanzarese e Crotonese, dove potranno cadere anche oltre 100-150mm di pioggia. Il tutto accompagnato da burrasche di Scirocco e Levante, con raffiche localmente superiori agli 80-90km/h sullo Ionio e forti mareggiate sulle relative coste. Non esclusi allagamenti e locali criticità idrogeologiche, oltre che danni sui settori costieri per via del mare grosso».

«Sulle regioni centrali - prosegue Ferrara di 3bmeteo.com -, domenica sarà una giornata per lo più asciutta salvo piogge in arrivo sulla Sardegna, anche intense sul versante sudorientale dell’Isola. Tra lunedì e martedì invece la perturbazione legata al vortice mediterraneo interesserà anche il Centro, portando ulteriori piogge specie su versante adriatico e Lazio. Anche qui soffieranno venti tratti forti tra Levante e Grecale». «Il Nord Italia rimarrà invece all’asciutto, almeno sino a martedì compreso, pur con tempo a tratti uggioso in Pianura Padana per nubi medio-basse, che su Prealpi e pedemontane potranno anche innescare qualche pioviggine. Farà eccezione l’Emilia Romagna, che potrà vedere qualche pioggia anche martedì», concludono da 3bmeteo.com.

Queste, nel dettaglio, le previsioni per il Nord Italia. Addensamenti compatti sulle aree pedemontane piemontesi con lievi piogge, in esaurimento pomeridiano domenica; annuvolamenti bassi e stratiformi sulle restanti aree delle regioni occidentali, nonchè su Lombardia e rilievi friulani ed emiliano-romagnoli, in graduale dissolvimento dal tardo mattino e prevalenza di cielo sereno sul resto del Nord. Dopo il tramonto formazione di foschie dense sulle zone pianeggianti. Temperature minime in calo su aree alpine occidentali e Triveneto, in aumento sul resto del Piemonte. Massime in generale flessione. Venti moderati localmente forti settentrionali sulla Liguria; moderati dai quadranti orientali su coste nord adriatiche, deboli variabili sul resto del Nord. Mari generalmente mosso l’Adriatico centrosettentrionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA