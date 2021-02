Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

“Polpettiamo per la ricerca”, a Concorezzo l’aiuto gustoso alla ricerca sulla fibrosi cistica Iniziativa promossa dalla Fondazione Fibrosi Cistica Onlus in collaborazione con lo chef Paolo Fumagalli che sabato 20 febbraio propone fino alle 13 un aperitivo d’asporto con polpette per tutti i gusti e birra Eretica

“Polpettiamo per la ricerca”. Questo è il titolo dell’iniziativa promossa dalla Fondazione Fibrosi Cistica Onlus in collaborazione con lo chef Paolo Fumagalli che sabato 20 febbraio propone fino alle 13 un aperitivo d’asporto con polpette di tutti i generi fatte di manzo, cacio e pepe, salmone, salsiccia, patate e provola accompagnato da una bottiglia di birra Eretica. Tutto il ricavato dell’evento sarà destinato alla ricerca sulla fibrosi cistica. Si possono prenotare le polpette d’asporto fino al 18 febbraio contattando allo 0395988163 il ristorante di via Toti a Concorezzo.

