Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Boschetti reali (Foto by Fabrizio Radaelli)

Plogging, il giro d’Italia fa tappa a Monza: pulizie di corsa e una nuova quercia L’appuntamento è per domenica 27 marzo: i Boschetti reali a Monza diventano il punto di partenza e di arrivo della decima tappa del primo giro d’Italia di plogging, ovvero la pulizia dell’ambiente di corsa o camminando.

“Correre e camminare nella meraviglia. Una domenica del fare per stare bene tutti”: l’appuntamento è per il 27 marzo, quando i boschetti reali diventeranno il punto di partenza e di arrivo della decima tappa del primo giro d’Italia di plogging, manifestazione che ha preso il via all’inizio dell’anno e che, settimana dopo settimana, toccherà tutte le regioni - fino ad arrivare a Cagliari il prossimo novembre.

Intanto, però, a Monza fervono i preparativi: per partecipare all’iniziativa promossa dal gruppo Corrocolguanto con la collaborazione dell’associazione sportiva Silvia Tremolada, del Comune di Monza e di numerose altre realtà del territorio (dall’associazione culturale Andiamo ai boschetti al liceo classico e musicale Zucchi, dal gruppo comunale di Avis a MB Runners, solo per citarne alcuni), è possibile compilare il form che si trova sul sito corrocolguanto.wordpress.com: per qualsiasi chiarimento è possibile scrivere a [email protected].

«Abbiamo predisposto sedici itinerari, di diversa lunghezza e adatti a tutti: a chi è un runner esperto e a chi preferisce camminare, a chi si presenterà con la famiglia o con gli amici a quattro zampe - spiega Massimo Confalonieri, ideatore di Corrocolguanto - Guanti e sacchetti saranno forniti da noi, mentre invitiamo tutti a indossare un giubbottino ad alta visibilità. Le guide di Corrocolguanto accompagneranno ogni gruppo che si formerà: le partenze sono previste a partire dalle 9».

Fondamentale, ovviamente, tenere fede ai principi della disciplina: vale a dire raccogliere i rifiuti mentre si fa jogging (o si cammina). «Per noi è importante dare l’esempio: acquisire la consapevolezza che la volontà può farci superare ogni difficoltà».

Al termine della mattinata, nell’area dei boschetti reali - accudita intanto dai volontari dell’omonima associazione, impegnati in una serie di straordinarie pulizie di primavera - sarà piantumata una quercia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA