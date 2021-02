Più che raddoppiate le famiglie aiutate dalla Caritas di Arcore nel 2020 Sono più che raddoppiate le famiglie aiutate dalla Caritas di Arcore nel 2020. Emerge dal bilancio delle attività: il numero è passato da 30 a 76 tra il 2019 e il 2020. Principalmente per un sostegno alimentare, poi per le spese sanitarie.

La crisi economica imposta dal Covid è pesata in maniera significativa sulla comunità di Arcore, ma la Caritas è riuscita a tenere botta alle numerose richieste di aiuto soprattutto di tipo alimentare nel 2020. Innanzitutto le famiglie che chiedono una mano al sodalizio arcorese sono più che raddoppiate passando da circa 30 a 76 tra il 2019 e il 2020. Dei 46 nuovi nuclei familiari, 19 famiglie sono italiane e 27 famiglie sono straniere. E 26 sono sostenute per problemi dovuti in modo specifico alle conseguenze della pandemia.

I bisogni emersi da queste nuove famiglie sono stati: 23% reddito insufficiente; 16,5% nessun reddito. Le richieste emerse sono state per: aiuto alimentare 40%; aiuto spese sanitarie 10%.

Nell’anno da poco concluso il magazzino della Caritas ha distribuito 16.471 chili di generi alimentari rispetto a 14.231 del 2019. Di questo servizio hanno beneficiato 2.231 persone rispetto alle 1.923 del 2019. Questi numeri sono calcolati in base alle presenze delle persone che si recano al magazzino Caritas il martedì e il venerdì mattina per il cibo fresco come pane, latte e insalata, oltre al sabato per il pacco mensile di generi alimentari a lunga scadenza. Sono stati infatti distribuiti 447 pacchi alimentari rispetto ai 387 del 2019.

