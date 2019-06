Per i 205 anni dell’Arma per la prima volta la festa si terrà al neonato Comando provinciale di Monza

Arma dei carabinieri in festa, domani, 5 giugno, per il 205esimo Annuale di Fondazione; e per la prima volta la Festa dell’Arma a livello provinciale per Monza e Brianza verrà celebrata nella caserma di via Volturno a Monza, recentemente elevata a sede del Comando Provinciale.