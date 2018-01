Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Per 79 volte in autostrada senza pagare: assolto un artigiano di Monza e Brianza Per ben 79 volte il suo furgone ha attraversato il casello senza pagare, tanto da accumulare un debito con la Società Autostrade da oltre 1.400 euro. E questo è certo. Meno pacifico è che al volante ci fosse proprio lui, un artigiano brianzolo, che per questo motivo è stato assolto dal tribunale di Verbania dall’accusa di insolvenza fraudolenta.

A documentare tutti i passaggi “a scrocco” del furgone intestato all’artigiano ci ha pensato la Società Autostrade, parte civile nel processo. Accessi immortalati dalle telecamere della barriera autostradale avvenuti al casello Lago Maggiore della A26 tra dicembre 2014 e i primi mesi del 2015, tanto da accumulare pedaggi non pagati per 1.461 euro. Ma durante il dibattimento non è mai stato possibile provare che al volante del furgone ci fosse proprio il proprietario del mezzo che è stato quindi assolto.

