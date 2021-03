Pasti caldi solidali anche a Paderno Dugnano: McDonald’s ne dona 100 a settimana a famiglie in difficoltà Il progetto benefico “Sempre Aperti a Donare” organizzato da McDonald’s sbarca anche a Paderno Dugnano con 100 pasti caldi donati ogni settimana del mese di marzo a associazioni caritative che sostengono famiglie in difficoltà.

Il progetto benefico “Sempre Aperti a Donare” organizzato da McDonald’s sbarca anche a Paderno Dugnano dove il ristorante fast food all’interno del Carrefour e la Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald si stanno occupando della donazione di 100 pasti caldi ogni settimana per il momento in questo mese di marzo, da destinare alle associazioni caritative Gruppo San Vincenzo e Caritas che offrono sostegno a famiglie in difficoltà.

È noto l’impegno dello staff delle cucine di via Amendola, all’interno del più antico centro commerciale d’Italia (insieme a Bonola) che ha voluto posare per una foto bene augurante, tra una consegna e l’altra.

«Ringraziamo McDonald’s e la Fondazione per l’infanzia Ronald McDonald – sottolinea Michela Scorta assessore ai Servizi Sociali di Paderno - per la generosità espressa con questo progetto e le sinergie attivate con le nostre due associazioni che ogni giorno supportano i nuclei più bisognosi donando vestiario e generi alimentari».

