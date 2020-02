Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Pier Mastantuono)

PADERNO - ORDIGNO BELLICO (Foto by Pier Mastantuono)

Paderno, ritrovato un ordigno bellico nel cantiere della Rho-Monza: interrotta anche la linea ferroviaria tra Seveso e Milano Lunedì 17 febbraio gli operai al lavoro nel cantiere della Rho-Monza hanno rinvenuto un ordigno di origine bellica di medie dimensioni. È successo nel pomeriggio, interrotta per tre ore anche la circolazione della Milano-Asso e della Mariano/Camnago-Seveso-Milano.

Doppia emergenza per le forze dell ordine di Paderno Dugnano nel pomeriggio di lunedì 17 febbraio. Gli operai al lavoro nel cantiere della Rho-Monza hanno rinvenuto un ordigno di origine bellica di medie dimensioni forse riconducibile a un mortaio della Seconda Guerra Mondiale. In attesa di decidere come intervenire, se operare al disinnesco sul posto o all’asportazione, tutte le vie circostanti tra Calderara e Cusano Milanino sono state isolate deviando l’accesso delle auto verso le zone periferiche.

L’ordigno, confermato da mortaio, è stato poi fatto brillare su disposizione prefettura di Milano dagli artificieri del Comando provinciale dei carabinieri di Milano con personale della compagnia di Sesto San Giovanni. In seguito il traffico di veicoli e treni è tornato regolare.

La circolazione dei treni sulle linee Milano-Seveso-Asso e Mariano/Camnago-Seveso-Milano tra le stazioni di Palazzolo Milanese e Cormano-Cusano è rimasta interrotta per controlli di sicurezza lungo la linea dalle 15.30 fino alle 18.30, è ripresa con ritardi stimati in 40 minuti.

A chi viaggia da Milano era stata consigliata la linea ferroviaria S9 fino a Cesano Maderno per proseguire successivamente con i primi treni utili per Palazzolo Milanese. Da Asso e Seveso sono consigliati i treni per Cesano Maderno e successivamente la linea S9 fino a Milano.

È attivo un servizio autobus: da Palazzolo Milanese a Cormano Cusano, primo autobus in partenza alle ore 17 circa; da Cormano Cusano a Palazzolo Milanese primo autobus in partenza alle ore 17.05 circa.

(* notizia aggiornata alle 18.40 del 17 febbraio)

