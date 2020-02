PADERNO - RILIEVI IN CORSO VIA LUNGOSEVESO (Foto by Pier Mastantuono)

Paderno Dugnano: uomo senza vita ritrovato a Palazzolo, indagini in corso Nella tarda mattinata di lunedì 17 febbraio il corpo privo di vita di un uomo è stato rinvenuto davanti ai capannoni di una azienda di via Lungoseveso a Palazzolo. Indagini in corso, dai primi riscontri si tratterebbe di un gesto volontario.

Nella tarda mattinata di lunedì 17 febbraio il corpo privo di vita di un uomoè stato rinvenuto davanti ai capannoni di una azienda di via Lungoseveso a Palazzolo, la stradina a destinazione industriale del territorio di Paderno Dugnano che costeggia il torrente Seveso a ridosso dei terreni del Grugnotorto, a poche decine di metri di distanza dalla stazione di Palazzolo. L’allarme è partito attorno alle 13.30, a quanto si è appreso l’uomo era in auto. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi alla presenza del capitano Salvatore Marletta della stazione dei carabinieri di via Toscanini, il comandante della Polizia locale Lucio Dioguardi e il comandante del comando di Sesto San Giovanni Saverio Sica. Solo gli approfondimenti del caso chiariranno l’esatta causa e la dinamica di quanto avvenuto.

Dai primi riscontri sembrerebbe essersi trattato di un gesto volontario.

