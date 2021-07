Paderno: premio ai Piranha per i 40 anni. Da sinistra: il segretario Enrico Pezzoni, il responsabile Fipsas Landonio e il presidente Piranha Massimo Negrisoli (Foto by Pier Mastantuono)

Paderno, pescatori premiati: i Piranha per i 40 anni di attività. Con loro il Palazzolo 85 Il riconoscimento è stato assegnato dalla Fipsas, la Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee, alle società storiche di pesca del territorio lombardo, a Bareggio, in provincia di Milano

Mario Valtellino per l’associazione Palazzolo 85 e Massimo Negrisoli presidente dei Piranha hanno preso in consegna il premio per le società storiche di pesca del territorio lombardo, a Bareggio, in provincia di Milano. Il riconoscimento è stato assegnato dalla Fipsas, La Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee.

Il premio ai Piranha

(Foto by Pier Mastantuono)

La cerimonia presieduta dal componente del Comitato Settore Pesca di Superficie di Fipsas, Fernando Landonio ha visto la premiazione delle associazioni storiche lombarde: il Club I Piranha Pescatori Padernesi Associazione Sportiva Dilettantistica, fondata nel 1980, è stato insignito per i 40 anni di attività, il Palazzolo 85 del presidente Valtellino, è la “sorella minore” della pesca amatoriale padernese ed è nato nel 1985.

