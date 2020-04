Over 75, la pensione arriva con i carabinieri: ecco come I pensionati over 75 che riscuotono la pensione in contanti agli uffici postali possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro direttamente a casa loro delegando al ritiro i Carabinieri grazie a un accordo tra l’Arma e Poste Italiane.

Anche a Monza i pensionati over 75 che riscuotono la pensione in contanti agli uffici postali possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro direttamente a casa loro delegando al ritiro i Carabinieri. L’Arma e Poste Italiane hanno sottoscritto una convenzione per venire incontro alle esigenze dei soggetti più fragili durante l’emergenza Covid-19.

I pensionati potranno contattare il numero verde 800 556670 o chiamare la più vicina Stazione dei Carabinieri. Il servizio non potrà essere reso a coloro che abbiano già delegato altri soggetti alla riscossione, siano titolari di un libretto o di un conto postale o abbiano familiari conviventi o residenti nelle immediate vicinanze.

