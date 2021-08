Ornago, riprende l’attività del gruppo cammino: appuntamento il martedì e giovedì Si parte il 2 e il 7 settembre, il ritrovo è ogni martedì alle 9.30 ed giovedì alle 20.30 davanti all’ingresso del municipio. L’attività sarà seguita dalle guide del cammino. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

Sono fissati per giovedì 2 settembre alle 20:30 e martedì 7 alle 9.30 i primi due appuntamenti della stagione 2021/202 del gruppo cammino “OrnagoCammina”. L’iniziativa, nata per promuovere uno stile di vita sano e lo stare in compagnia, è promossa da ASST in collaborazione con il Comune. Il ritrovo è ogni martedì alle 9.30 ed giovedì alle 20.30 davanti all’ingresso del municipio. L’attività sarà seguita dalle guide del cammino. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Per informazioni: 039 62 86 31

© RIPRODUZIONE RISERVATA