Ornago, festa delle associazioni e benemerenza al medico Bertoletti Ha prestato servizio per quarant’anni in paese fino a settembre dello scorso anno. «Premio “Ornaghese dell’Anno” ad una colonna portante per la nostra comunità» ha scritto il sindaco Daniel Siccardi in un post social.

Associazioni in festa e premiazione del cittadino benemerito. Questo il menù per domenica 10 ottobre a Ornago. La giornata ha visto protagoniste le tante realtà associative ornaghesi che hanno intrattenuto la cittadinanza con diverse iniziative.

Nel pomeriggio l’amministrazione comunale ha invece consegnato la benemerenza civica ad Alfredo Bertoletti, che per quarant’anni ha prestato servizio come medico in paese (fino al settembre 2020).

Grande soddisfazione per il primo cittadino Daniel Siccardi per come si è svolta la giornata: «Dopo tanti mesi di sacrificio e di limitazioni, rivedervi in piazza è stata una vera gioia, un vero tripudio di fantastiche emozioni - le parole affidate a un post su Facebook -. Questa mattina sveglia all’alba per cercare di far partire tutti alle 10. Laboratori, sport, arrampicate, dimostrazioni e sfilata dei nostri amici a 4 zampe, attività con animali della fattoria e del buon cibo. Una cornice che ha racchiuso tanti momenti di socialità e di aggregazione. Un momento toccante è stato consegnare il premio “Ornaghese dell’Anno” ad una colonna portante per la nostra comunità: il dottor Alfredo Bertoletti. Grazie all’amministrazione comunale, a tutte le associazioni e ai volontari che hanno permesso tutto questo, ma un grazie a tutti voi per aver deciso di condividere questi momenti di festa insieme a noi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA