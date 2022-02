Nuova auto, body e dash cam per gli agenti della polizia locale di Giussano Il Comune di Giussano vuole aggiornare la dotazione tecnologica del proprio comando di polizia locale: quindi, all’acquisto di una nuova auto, sta pensando anche di acquistare body e dash cam. Se arrivassero fondi da un bando regionale.

Il comune di Giussano ha già preparato tutta la documentazione per partecipare a un bando di Regione Lombardia che finanzia politiche di sicurezza urbana, per l’acquisto in cofinanziamento di una nuova auto per la Polizia locale. L’obiettivo è quello di accedere ai fondi pubblici per poter rinnovare il parco auto a disposizione del comando e contribuire al tempo stesso alla riduzione dell’inquinamento. Ma non solo. Il progetto, presentato dal comandante della polizia locale di Giussano, ha come obiettivo anche l’acquisto di attrezzature, come le body cam e dash cam, per la registrazione di immagini, in presenza di concrete e reali situazioni di pericolo o di turbamento dell’ordine pubblico, per contrastare fenomeni di illegalità e inciviltà, che purtroppo sono sempre più ricorrenti. Dispositivi che al momento non rientrano negli strumenti a disposizione del corpo di polizia locale di Giussano. Nello specifico, si tratta di un progetto che complessivamente comporta una spesa di poco meno di 40mila euro. 32mila dei quali dedicati all’acquisto di una Renault Nuova Captur Intense ETech Hybrid, allestita con le funzioni utili per gli agenti.

Al momento il parco auto della polizia locale conta quattro autovetture, di cui una civetta, un ufficio mobile e due motociclette. Ma, come sottolineato dal comandante, i mezzi a disposizione sono particolarmente datati. Inoltre, un’autovettura viene utilizzata unicamente per il servizio di notifiche e residenze, e l’ufficio mobile presenta gravi problemi meccanici derivati dall’uso e dagli anni. Le pattuglie hanno quindi a disposizione attualmente solo due autovetture e due motociclette, quest’ultime non utilizzate nel periodo invernale. Servirebbe dunque un’auto nuova e più ecosostenibile non solo in termini di minor inquinamento, ma anche di risparmio economico, e con maggiori attrezzature e possibilità di carico.

Seimila euro è invece la cifra prevista per l’acquisto di 7 body cam per gli agenti in servizio di pattuglia. Questi disposizioni, come previsto dalle disposizioni di servizio, possono essere messi in funzione solo per documentare situazioni riguardanti l’ordine e la sicurezza pubblica, dopo un chiaro “annuncio” da parte dell’operatore, incaricato di gestire le riprese. Il progetto prevede anche l’acquisto di 4 dash cam, da installare su tutti i veicoli del parco auto della Polizia locale per un costo di poco più di 1000 euro. L’installazione delle dash cam sui veicoli di servizio consentirebbe di documentare un eventuale sinistro nel quale il veicolo sia rimasto coinvolto, permettendo una precisa e puntuale ricostruzione della dinamica dell’evento, e attribuendo le giuste responsabilità a tutte le parti coinvolte. Ma anche di documentare situazioni impreviste che dovessero succedere durante la circolazione del veicolo o dettagli importanti su interventi che potrebbero sfuggire agli operatori.

