Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Pier Mastantuono)

nova - tallio (Foto by Pier Mastantuono)

Nova Milanese: ricorso contro l’assoluzione del killer del tallio Depositato, da parte della procura di Monza, il ricorso in Appello contro la sentenza che assolto per totale incapacità di intendere e volere il 28enne Mattia Del Zotto dall’accusa di tre omicidi consumati, e cinque tentati, per aver avvelenato i suoi famigliari col tallio.

Depositato, da parte della procura di Monza, il ricorso in Appello contro la sentenza che, nel novembre scorso, ha assolto per totale incapacità di intendere e volere il 28enne Mattia Del Zotto dall’accusa di tre omicidi consumati, e cinque tentati, per aver avvelenato i suoi famigliari mescolando il solfato di tallio all’acqua minerale.

LEGGI Nova Milanese: il killer del tallio assolto per infermità di mente

LEGGI Il killer del tallio di Nova: «Infermo totale di mente e socialmente pericoloso»



Mattia Del Zotto

Si attende ora la fissazione della data del processo di secondo grado, e anche la decisione della procura generale sulla richiesta avanzata dai pm monzesi, che nell’atto di appello chiedono che il ragazzo venga sottoposto a una nuova perizia psichiatrica collegiale.



La pubblica accusa non poteva ritenersi “soddisfatta” delle conclusioni a cui era giunto il consulente nominato dal tribunale in primo grado, ritenendo le motivazioni a supporto della tesi della “capacità di intendere, ma non di volere”, troppo generiche. Secondo i periti della procura (incaricati dal pm Carlo Cinque), il 28enne era parzialmente capace, ma perfettamente lucido nel “programmare e programmare minuziosamente l’azione omicidiaria”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA