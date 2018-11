Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Nova Milanese: il killer del tallio assolto per infermità di mente Mattia Del Zotto assolto dal Gip del tribunale di Monza perchè ritenuto totalmente incapace di intendere e di volere: starà 10 anni in una struttura psichiatrica. Nell’estate 2017 aveva avvelenato col solfato di tallio nove membri della sua famiglia uccidendo i nonni paterni e la zia.

Mattia Del Zotto assolto dal Gip del tribunale di Monza perchè ritenuto totalmente incapace di intendere e di volere. La sentenza è stata pronunciata lunedì 19 novembre. Nell’estate 2017 aveva avvelenato col solfato di tallio nove membri della sua famiglia uccidendo i nonni paterni e la zia. Rispondeva anche del tentato omicidio di altre sei persone, tra cui i nonni materni. Una “perizia psichiatrica terza” disposta dal giudice nei suoi confronti dal punto di vista psichiatrico l’aveva ritenuto infermo totale di mente, in quanto affetto da “disturbo delirante”, ma, al tempo stesso, socialmente pericoloso: “Affetto da un disturbo delirante, totalmente incapace di intendere e volere al momento dei fatti perché affetto da vizio totale di mente”, aveva stabilito il perito incaricato dal Giudice.

Sarà rinchiuso in una struttura psichiatrica per dieci anni. Il gip Patriza Gallucci ha sposato la tesi del suo consulente, analoga a quella della difesa, assolvendo Del Zotto per totale vizio di mente e respingendo la richiesta di condanna all’ergastolo del pm Carlo Cinque, il cui perito aveva invece giudicato il 28 enne solo parzialmente incapace di intendere e volere.

I familiari del giovane, ancora residenti nella stessa villetta di Nova Milanese, come riferito dall’avvocato di parte civile Stefania Bramati alle agenzie “hanno preso bene la sentenza, sapendo perfettamente che il giovane abbia bisogno di essere curato”.

Del Zotto aveva acquistato il solfato di tallio attraverso internet, pagando in contanti per non lasciare tracce. Ma aveva conservato delle mail che avevano dimostrato la sua colpevolezza. Aveva agito contro parenti che considerava “impuri”.

