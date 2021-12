Nova Milanese ha la sua scala: inaugurata la rampa per l’accesso esterno al municipio Inaugurata alla vigilia di Natale la nuova scalinata per l’accesso al municipio di Nova Milanese: sostituisce la scala mobile che si era rotta nell’estate 2019.

Nel giorno della vigilia di Natale anche Nova Milanese ha avuto la sua inaugurazione della scala. E in questo caso si tratta del taglio del nastro della scalinata a gradini del municipio, che sostituisce la scala mobile, che si fermò nell’agosto del 2019 senza più poter essere riparata. Di fronte a un preventivo esorbitante (al tempo si parlò di almeno 150mila euro) il sindaco e il settore lavori pubblici optarono per la sostituzione con un impianto a gradini, meno scenografico e comodo rispetto all’originale di quando fu costruito il municipio, ma sicuramente altrettanto funzionale. E soprattutto più sostenibile finanziariamente.

NOVA il sindaco e un tecnico comunale sperimentano la nuova scala

Per una serie di lungaggini burocratiche e di intervento sommate alla sosta per la pandemia, quello che è l’unico accesso esterno ai piani superiori del municipio era rimasto inagibile per tutti questi anni. Sostituito in qualche modo dal piccolo ascensore in dotazione e dalle scale interne, non certo l’ideale in tempi di restrizioni sanitarie.



Venerdì mattina il sindaco Fabrizio Pagani ha voluto inaugurare la nuova scala con tanto di taglio di nastro e di benedizione del manufatto, affidata alle parole di don Luigi Caimi. Nella certezza che una rampa di scale vecchio stile non può “tradire” come una scala mobile vecchia di 30 anni.

