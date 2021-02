Niente sfilata di carnevale? Allora ci si veste per il concorso che eleggerà la maschera più bella Iniziativa della comunità pastorale Santa Maria Maddalena di Bellusco, Cavenago, Mezzago e Ornago: a causa della pandemia non potrà svolgersi la tradizionale sfilata. Ecco allora l’idea di un concorso per la maschera più bella.

Un concorso di maschere di carnevale è stato promosso dalla comunità pastorale Santa Maria Maddalena. Anche se quest’anno non si potrà dar vita alla classica sfilata a causa della pandemia di Covid, questo non significa che le famiglie di Bellusco, Cavenago, Mezzago e Ornago non possano divertirsi con travestimenti e costumi bizzarri. Tutti coloro che vorranno partecipare potranno mandare la propria foto in costume fatto in casa all’indirizzo mail [email protected] entro venerdì 19 febbraio.

Tre le categorie che verano premiate: costume di famiglie, originale e a tema. Quest’ultimo è quello proposto dalla Federazione oratori milanesi per il Carnevale Ambrosiano dei ragazzi 2021: “Star tap - mestieri da sogno”. I vincitori verranno annunciati durante la preghiera di apertura di Quaresima e riceveranno dolci premi offerti dalla pasticceria Sironi di Bellusco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA