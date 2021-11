Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Nasce il Pop Village, food ma anche musica, sport e spettacolo - VIDEO Presentato a Seregno il progetto del Pop Village. L’idea è di Aldo Rotunno, che nei mesi scorsi era in piazza a manifestare con le altre categorie messe in ginocchio dalla crisi innescata dalla pandemia.

Undici mesi fa Aldo Rotunno, ristoratore, titolare anche del Pop Up a Monza, era in piazza a manifestare con le altre categorie messe in ginocchio dalla crisi innescata dalla pandemia: ristoratori ma anche baristi, titolari di palestre e locali, addetti al mondo della musica e dell’intrattenimento.

Oggi cerca di rinnovarsi reinventando un modo di fare ristorazione, che unisca competenze e gusti differenti, mettendo sotto lo stesso tetto il mondo del food ma anche musica, sport e spettacolo. È il Pop Village, che inizierà il suo tour itinerante la prossima primavera.

Al Feel di Seregno ha presentato il progetto.

