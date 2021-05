Muggiò: la sorpresa nell’ovetto è la droga, due arresti in flagranza dei carabinieri Un 40enne italiano già noto per reati specifici è finito in carcere mentre un 30enne straniero è stato ristretto ai domiciliari. Nelle rispettive abitazioni i militari hanno trovato 70 grammi di cocaina e 140 grammi circa di hashish.

Per nascondere e trasportare la droga mentre si spostavano per le vie di Muggiò utilizzavano i contenitori della sorpresa degli ovetti al cioccolato più famosi. I loro “giri” non sono tuttavia sfuggiti ai carabinieri che dopo una serie di accertamenti li hanno arrestati in flagranza di reato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nei guai sono finiti un italiano 40 enne con precedenti specifici e un extracomunitario 30 enne incensurato. Dopo aver documentato le fasi della cessione e bloccato i relativi acquirenti, i carabinieri hanno proceduto con le perquisizioni domiciliari nelle rispettive abitazioni dove hanno trovato e sequestrato 70 grammi di cocaina, 140 grammi circa di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e la somma in contante di 1.275 euro ritenuta provento dell’attività illecita.

Dopo la convalida dell’arresto, il Tribunale di Monza ha disposto l’accompagnamento in carcere per il 40enne italiano mentre lo straniero, incensurato, è stato ristretto agli arresti domiciliari.

