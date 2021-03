Morta la donna di Giussano investita a dicembre a Verano Brianza: disposta l’autopsia È stata disposta l’autopsia sul corpo della donna di 78 anni di Giussano che lo scorso 16 dicembre era stata investita da un’auto in via Po a Verano Brianza. L’anziana è morta mesi dopo, l’esame chiarirà le cause.

Non ce l’ha fatta la donna di 78 anni di Giussano che il 16 dicembre era stata investita in via Po a Verano Brianza, sul confine con Giussano. L’autorità giudiziaria ha disposto che venga effettuato l’esame autoptico per stabilire se la causa della morte sia riconducibile all’incidente.

Per la donna di 43 anni che era alla guida dell’auto, l’imputazione potrebbe dunque passare dall’ipotesi di reato per lesioni personali stradali gravi o gravissime, a quella di omicidio stradale.

L’investimento è avvenuto qualche minuto prima delle 16, il 16 dicembre 2020. Sul posto è intervenuto il comandante della polizia locale di Verano Brianza, Claudio Cardea che è alla direzione dell’indagine, supportato dalla polizia locale di Giussano e dai suoi agenti veranesi. La 78enne è stata trasferita in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano, in prognosi riservata; a fine gennaio è stata poi trasferita in una residenza sanitaria di Cinisello dove poi è deceduta.

