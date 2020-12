Incidente a Verano Brianza, donna investita in via Po Una donna di 78 anni è stata soccorsa in codice giallo mercoledì pomeriggio a Verano Brianza dopo essere stata investita in via Po al confine con Giussano.

Una donna di 78 anni è rimasta ferita in un incidente stradale mercoledì pomeriggio a Verano Brianza, in via Po al confine con Giussano. La donna è stata investita da un’automobilista di 43 anni che si è subito fermata in stato di shock. È successo qualche minuti prima delle 16. I primi soccorsi sono stati portati da un agente della polizia locale di Giussano in attesa di ambulanza e automedica allertate in codice rosso. Sul posto anche la polizia locale di Verano che si è poi incaricata dei rilievi.

L’impatto è stato violento, la donna è infine è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. La strada è stata chiusa al traffico.

