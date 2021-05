Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Centro vaccini ex Philips (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: una ventina di ragazzi si presenta all’hub di via Philips per farsi vaccinare, la polizia li convince ad allontanarsi Il gruppo si è messo in coda mercoledì in serata sperando di poter usufruire di dosi di vaccino avanzate durante la giornata. Si sono allontanati dopo che agenti di polizia hanno spiegato loro che i vaccini non erano disponibili.

Sono stati convinti dai poliziotti a lasciare perdere i ragazzi, una ventina, che mercoledì 12 maggio in serata si sono presentati all’hub di via Philips, a Monza, sperando di potersi vaccinare contro il Covid con eventuali dosi avanzate durante la giornata. Si sono messi in coda, attorno alle 20, attendendo di poter parlare con il personale medico.

Nel frattempo sono stati avvicinati da alcuni agenti della Questura di Monza e Brianza che hanno spiegato loro che al centro vaccinale non c’era disponibilità di vaccini extra in quanto tutti esauriti, nell’ambito di una programmazione dell’attività di somministrazione, senza contare che il personale sanitario non era più presente visto che la giornata lavorativa era conclusa. Una spiegazione esauriente, ben compresa dai ragazzi, che si sono quindi volontariamente allontanati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA