Monza: sgomberati e ripuliti i giardini davanti alla stazione ferroviaria

Sgombri e ripuliti. Così sono apparsi mercoledì i giardini di via Arosio all’esterno della stazione ferroviaria di Monza dopo l’intervento della polizia locale in servizio. Il caso era scoppiato martedì anche per la risonanza sui social network di una fotografia che immortalava una decina di persone nomadi sdraiate sul prato e nei dintorni con anche panni stesi ad asciugare sul corrimano.

I vigili sono intervenuti col supporto del personale della ditta Sangalli per eliminare i cartoni sistemati sul prato e per bonificare l’area da stracci e altri rifiuti. Alla vista degli agenti gli occupanti si sono allontanati.



Stazione di Monza foto prato martedì

(Foto by Chiara Pederzoli)

