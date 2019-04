Monza: rapinatore seriale si gioca il bottino in una sala Lottery, arrestato dalla polizia È stato arrestato lunedì 29 aprile dalla polizia mentre si stava giocando il bottino di una rapina in farmacia in una sala Lottery, a Monza. Protagonista un 53enne monzese che, secondo gli investigatori della questura, sarebbe il responsabile di almeno cinque colpi in città.

È stato arrestato lunedì 29 aprile dalla polizia mentre si stava giocando il bottino di una rapina in farmacia in una sala Lottery, a Monza. Protagonista un 53enne monzese che, secondo gli investigatori della questura, sarebbe il responsabile di almeno cinque colpi avvenuti negli ultimi giorni ai danni di altrettanti esercizi commerciali del centro città tra i quali una parafarmacia che aveva già rapinato più volte in passato, tanto da essere già arrestato per quegli episodi e condannato a 4 anni di carcere.

Appena scontata la pena e tornato in libertà l’ha rapinata nuovamente ed è subito andato a giocarsi il bottino senza sapere che la polizia fosse già sulle sue tracce. Bloccato e arrestato nella sala Lottery è finito di nuovo in cella in via Sanquirico in attesa di giudizio.

