Monza, presidio antifascista nella sera dell’estrema destra all’Urban center Monza blindata nella zona della stazione dal tardo pomeriggio di venerdì 19 gennaio per la presentazione di un libro organizzata all’Urban center di associazioni vicine a Forza Nuova. Presidio di Anpi e Aned, corteo del Foa Boccaccio. Massiccia presenza di forze dell’ordine.

Monza blindata nella zona della stazione - piazza Castello, via Mentana e ponte sulla ferrovia – dal tardo pomeriggio di venerdì 19 gennaio per la presentazione all’Urban center del libro di Gianfranco Stella, “I grandi killer della Liberazione”, organizzata dall’associazione Carcano 91 e da Ordine Futuro, vicini a Forza Nuova. I partecipanti sono arrivati alla spicciolata: all’esterno i presidi di Anpi e Aned e del centro sociale Foa Boccaccio, sorvegliati da un massiccio spiegamento di polizia e carabinieri.

LEGGI Estrema destra a Monza, il regista Accordino: «Il Binario 7 è democratico e antifascista»

LEGGI Monza, il libro dell’estrema destra sarà presentato all’Urban center

LEGGI Monza, il sindaco non concede la sala comunale per il libro dell’estrema destra

Anpi e Aned in settimana avevano confermato la mobilitazione annunciata una volta appreso che la presentazione avrebbe cambiato luogo dopo la mancata concessione da parte del sindaco della Sala Maddalena, comunale e indicata inizialmente come sede.



Monza presidio Anpi Aned piazza Castello 19 gennaio

(Foto by Federica Fenaroli)

Rappresentanti dell’associazione partigiani e degli ex deportati, cittadini e studenti si sono riuniti in piazza Centemero e Paleari dalle 18; hanno raggiunto piazza Castello intorno alle 19 per deporre una corona alla lapide che ricorda il passato dell’Urban center come ex Gil di Monza, la sede della Gioventù del littorio sotto il fascismo. Durante la manifestazione hanno preso la parola il presidente provinciale Loris Maconi, Milena Bracesco e Rosella Stucchi.

Il convegno è cominciato regolarmente intorno alle 21.30.



Monza presidio Anpi Aned piazza Castello 19 gennaio

(Foto by Federica Fenaroli)

© RIPRODUZIONE RISERVATA