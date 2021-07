Monza: piantagione di marijuana lungo il Lambro vicino a via Fermi, arrestato un 40enne L’uomo ha delle foto che lo ritraggono nella piantagione, i carabinieri di Desio, con l’ausilio dei colleghi monzesi scoprono dove si trova, sequestrano circa 85 piante, di cui 9 già essiccate e 37 rametti già essiccati e arrestano l’uomo.

Una piantagione di droga in città, a Monza, lungo il Lambro, a poche centinaia di metri da via Enrico Fermi. L’hanno scoperta i carabinieri che hanno arrestato un 40enne con l’accusa di coltivazione e produzione di sostanza stupefacente. La serra era stata allestita ad opera d’arte tra arbusti e fango. Un posto insospettabile ricavato all’interno della città ma praticamente impossibile da trovare e difficile da raggiungere. Nell’ambito della operazione i militari hanno recuperate circa 85 piante, di cui 9 già essiccate e 37 rametti già essiccati. Il 40enne è stato tradotto nel carcere di Monza.

La piantagione trovata a Monza

Tutto ha avuto inizio nei giorni scorsi a Desio quando i militari della Sezione Operativa della locale Compagnia carabinieri, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo del territorio, fermano un’autovettura con a bordo il 40enne, di nazionalità albanese, residente in provincia di Lecco. Particolarmente nervoso, dice di essere stato a casa di un cugino che vive a Desio ma di non ricordare dove abiti né come si chiami. I militari si insospettiscono, lo accompagnano in caserma ed effettuano un controllo dell’auto che emana un forte odore di marijuana. Nella vettura, tuttavia, non ce n’è traccia.

Da successivi accertamenti emerge che il 40enne appare in foto che lo ritraggono all’interno di una piantagione di marjuana. Attraverso l’ausilio dei colleghi monzesi, i carabinieri di Desio individuano la piantagione lungo le rive del fiume Lambro. Per il 40enne scatta l’arresto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA