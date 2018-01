Monza, parcheggiano l’auto davanti al cancello condominiale e scatta la rissa: tre feriti

Probabilmente per dispetto hanno parcheggiato la loro vettura davanti al cancello condominiale, in via Val d’Ossola, impedendo così l’accesso a un parcheggio interno: un motivo sufficiente per scatenare una rissa che ha visto coinvolte 6 persone, due stranieri, giunti con l’auto, e quattro condomini italiani.