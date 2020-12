MONZA accoltellamento mortale in via fiume (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, omicidio di via Fiume: le parole del papà della vittima, lo sgomento di San Rocco Sono stati venti colpi sferrati con un coltello da cucina a uccidere domenica Cristian Sebastiano, 42 anni di San Rocco a Monza. Accusati dell’omicidio due ragazzini minorenni, 14 e 15 anni. Oggi nel quartiere alla periferia della città restano il dolore di tre famiglie e di un’intera comunità.

Oggi nel quartiere alla periferia della città restano il dolore di tre famiglie e di un’intera comunità.



“Hanno lo stesso vizio di mio figlio, le stesse debolezze, con la differenza che lui era un signore e questi sono assassini. Cristian non ha mai instradato nessuno alla dipendenza della cocaina”, ha detto Michele Sebastiano, padre di Cristian.

Intorno c’è un quartiere incredulo per la giovane età dei ragazzi accusati dell’omicidio. Ma che non ci sta a passare per periferia ”sbagliata” della città.

“Quello che è successo non deve macchiare quello che comunque è un quartiere sano - dicono a più voci diversi rappresentanti della società civile - Negli anni San Rocco ha lavorato tanto e ha fatto un balzo in avanti, alla questione educativa ha dedicato un intero patto di quartiere. Ma certi ragazzi, protetti per tutte le scuole dell’obbligo, se fragili rischiano di perdersi nel passaggio alle superiori. Bisogna andare avanti sulla strada del coinvolgimento ora più che mai”.

