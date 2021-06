Monza: le biblioteche per l’estate, tra laboratori e incontri Una serie di appuntamenti per i più piccoli e non solo nell’estate delle biblioteche di Monza: tra laboratori e incontri, ecco il programma.

Si intitola “Ci vediamo in biblioteca” il ricco programma estivo (e in presenza) di appuntamenti, incontri, laboratori e letture promossi dalle sei biblioteche di Monza, compresa la biblioteca dei ragazzi di piazza Trento e Trieste, pensati per i più piccoli e non solo.

Si inizia sabato 12 giugno alla biblioteca di San Rocco con la lettura animata “Once upon a time 2.0”, dalle 10.30 alle 12, una lettura animata di fiabe classiche, che sarà poi replicata anche il 26 giugno (per i piccoli da 6 a 10 anni). Sempre a San Rocco dal 14 al 18 giugno, dalle 10.30 alle 12 ci sarà “L’esilarante mistero del papà scomparso”, un appuntamento al giorno, per cinque giorni, per leggere insieme e sperimentare il gioco del teatro (per bambini da 7 a 10 anni).

L’appuntamento alla biblioteca di Triante è per il 17 giugno, alle 11 con letture e laboratori per bimbi dai 4 ai 7 anni nei giardini della biblioteca, per scoprire san Gerardo e san Giovanni. E sempre a Triante il 1° luglio, alle 11, la storia di Napoleone e della Corna ferrea (da 7 a 10 anni).

Alla biblioteca dei ragazzi ogni martedì fino al 13 luglio alle 16.30 si potranno ascoltare le letture sulle scale (dai 4 anni) e il 19 giugno alle 10.30, il racconto di san Giovanni (per bambini da 5 a 10 anni). Alla biblioteca San Gerardo l’appuntamento è per il 26 giugno alle 10.30 con “Ciliegie pop up”, letture e laboratorio sul terrazzo della biblioteca (per bambini da 5 a 10 anni).

Si parlerà di poesia alla biblioteca di Cederna il 23 giugno alle 21 con una lettura pensata per adulti e bambini e sempre a Cederna, sabato 10 luglio alle 10 “Storie d’estate”, letture e giochi per i bambini da 3 a 10 anni. Il primo luglio, alle 18.30, alla biblioteca Civica Giancarlo Nava dialogherà con Carlo Gaeta su Monza e le sue storie. Per partecipare agli eventi è necessario iscriversi contattando direttamente la biblioteca dove si svolgerà l’evento.

