Monza: lancia oggetti dal balcone di notte, arriva la polizia e gli trova una serra di marijuana in casa

Lanciava oggetti all’impazzata dal balcone di casa in strada, alle quattro del mattino di mercoledì 17 novembre, nel quartiere San Biagio di Monza. Gli agenti delle volanti della questura hanno avuto bisogno del supporto dei vigili del fuoco, per fare irruzione in casa di un 27enne monzese, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, coltivazione e detenzione di marjiuana.

La segnalazione al 112 è giunta da un residente della zona, che ha notato il giovane mentre scagliava vari oggetti in strada, in evidente stato confusionale. I poliziotti si sono resi conto che si era barricato in casa, sprangando la porta per impedire l’accesso alle forze dell’ordine, tanto che una squadra di vigili del fuoco è dovuta intervenire per sfondare l’ingresso. All’interno, una volta fatta irruzione, gli equipaggi delle volanti si sono trovate di fronte il ventisettenne, armato di coltello. Questo è stato dunque immobilizzato e disarmato. All’interno della casa, successivamente, sono state scoperte 21 piante di cannabis disposte ordinatamente in una serra indoor, con tanto di ventilatore e lampada fluorescente.

