La ghost bike in ricordo di Matteo Trenti a Monza (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: la pedalata di Fiab in ricordo dei ciclisti vittime della strada Il 24 ottobre a Monza la prima edizione della pedalata in ricordo dei ciclisti vittime della strada: in memoria di Matteo Trenti, Simone Della Vella e Daniela Villa.

Partirà il prossimo 24 ottobre, alle 9.30 da piazza Trento e Trieste a Monza, la prima edizione della pedalata promossa da Fiab a ricordo delle vittime della strada. Nove chilometri di percorso, di cui solo il 60% ciclabili, per arrivare al parco Nei, in via Enrico da Monza.

Un’iniziativa aperta a tutti, nel rispetto delle normative anti Covid vigenti, pensata per ricordare tre vittime della strada, tre cittadini che hanno perso la vita negli ultimi anni, investiti mentre erano in bicicletta: Matteo Trenti, il sedicenne investito nel 2015 da un automobilista mentre attraversava via Azzone Visconti, Simone Della Vella, ucciso nel 2012 da un mezzo pesante mentre pedalava lungo viale Stucchi e Daniela Villa, maestra di scuola elementare, investita da un camion nel 2007 mentre percorreva sempre in bicicletta via Monte Santo.

Lì dove sono state poste le targhe a memoria delle tre vittime verranno deposti dei fiori e piantumati dei bulbi. In particolare intorno alla piccola bicicletta bianca che ricorda il giovanissimo Trenti saranno piantati ventitré bulbi come gli anni che avrebbe oggi Matteo.

E altri bulbi saranno piantati nel giardino del Nei. «Una volta sbocciati i fiori raffigureranno una pista ciclabile ideale, che rimarrà nel giardino come simbolo di questa giornata», spiega Luciano Rossetti, ideatore del progetto.

S. Val.

© RIPRODUZIONE RISERVATA